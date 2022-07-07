Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Компания ReedPop официально проведет E3, как личное мероприятие, в 2023 году. Об этом 7 июля сообщает издание VGC.

E3 2019 E3expo.com

Компания заявила, что приветствуют на предстоящей выставке издателей, разработчиков, журналистов и создателей контента. Директор ReedPop Лэнс Фенстерман сказал, что они хотят организовать мероприятие высшего класса, чтобы «служить мировой игровой индустрии новыми способами».

Компания ReedPop создана в 2006 году и занимается организацией игровых мероприятий. Она занималась проведением New York Comic Con, PAX, EGX и Star Wars Celebration.

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