Кёльн, Германия, 7 июля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. На предстоящей выставке Gamescom 2022 в Кёльне (Германия) Xbox раскроет подробности о разрабатываемых компанией играх. Информация об этом появилась на официальной странице Xbox в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«Мы вернемся на выставочную площадку», — говорится в сообщении. Также известно, что больше 250 компаний уже подтвердили свое участие в Gamescom 2022. Среди них есть и крупные разработчики, такие как Ubisoft, Bandai Namco, THQ Nordic и Koch Media.

Впервые за три года выставка Gamescom 2022 пройдет оффлайн — с 24 до 28 августа. Из-за ограничений Covid-19 с 2019 года мероприятие проходило в онлайн-формате.