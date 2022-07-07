Нижний Новгород, 7 июля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Днем 7 июля скоростной пассажирский поезд «Ласточка» сбил трех человек вблизи поселка Новое Доскино, 426-й км, 1-й пикет перегона «Игумново-Доскино». Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР Место происшествия

По предварительным данным, три человека, в том числе один ребенок переходили железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Пострадавший ребенок — девочка 2018 года рождения.

Устанавливаются все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, под колесами пассажирского поезда 5 июля в Саратове погиб 17-летний юноша. По предварительной информации, трагедия произошла в 07:15 (местное время) в Гагаринском районе города.

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