Лисичанск, ЛНР, , 17:43 — REGNUM Представители Народного фронта доставили более 400 продуктовых наборов, свежий хлеб, средства гигиены и детские принадлежности в село Боровское Луганской народной республики. Гуманитарную помощь передали местным жителям, которые ждали ее несколько месяцев.

Как заявил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Борис Подольный, уже составлен график: «Будем приезжать раз в неделю. Каждого продуктового набора хватает на семью как раз на этот период».

Стоит отметить, что несколько месяцев жители села находились без света, воды и продуктов.