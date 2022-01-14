Ярославль, 7 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Ярославле оргкомитет публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план города принял решение не переводить территорию стадиона «Локомотив» в жилую зону. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Http://www.yartpp.ru Стадион «Локомотив»

Заседание оргкомитета прошло 7 июля. Были рассмотрены предложения жителей, которые в ходе публичных слушаний выносили на отдельное голосование. Собственник стадиона планировал перевести территорию «Локомотив» в жилую зону, данный вариант изменения Генплана поддержало большинство участников публичных слушаний, однако члены оргкомитета решили повременить.

«Заявитель-инвестор выразил готовность разработать подробный проект планировки и межевания территорий с отображением границ улично-дорожной сети. С учетом рекомендаций Координационного совета члены Оргкомитет проголосовали за то, чтобы не изменять функциональное зонирование и доработать вопрос с его повторным обсуждением», — отметили в мэрии.

А вот предложение депутата Анатолия Каширина вернуть земельному участку по улице Большая Октябрьская 85, на месте бывшей бани, назначение «коммунально-складская зона» из «жилой зоны» отклонили. Равно как и предложение не изменять функциональное зонирование земли на улице Лисицына 7а из коммунально-складской зоны в «жилую».

Проект решения «О внесении изменений в Генеральный план города Ярославля» будет рассмотрен муниципалитетом Ярославля.