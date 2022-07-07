Москва, , 17:41 — REGNUM Рэпер Хаски выступит на фестивале Block Party, который пройдет в Музее Москвы. Об этом 7 июля сообщает «Афиша Daily».

Репер Хаски Цитата из клипа «Пуля-дура»

На сцену также выйдут Тося Чайкина, «Працтал фрактал», Lovanda, BollywoodFM, Maugli и Everthe8. Имя второго хедлайнера мероприятия пока держится в секрете.

Добавим, что фестиваль Block Party состоится 13 августа 2022 года. На площадке будут представлены зона для скейтбординга и игры в пинг-понг, маркет виниловых пластинок, а также пространство с уличным искусством.

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