Вашингтон, 7 июля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Многочисленные молнии спровоцировали новые лесные пожары на Аляске, которая в этом сезоне уже чрезвычайно пострадала от огня, сообщает 7 июля Washington Post.

skeeze Лесной пожар

C начала года на территории Аляски сгорело уже более 2,4 млн акров территории, что является самой большой потерей за последние 80 лет.

Недавняя серия необычайно сильных молний на Аляске спровоцировала более 50 новых лесных пожаров, что привело к ухудшению качества воздуха и вынудило местное население готовиться к эвакуации. В настоящее время пожарные штата борются с 200 действующими очагами возгораний.