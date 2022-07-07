Москва, , 19:08 — REGNUM Известный певец Николай Басков поддержал идею «импортозамещения» артистов, критикующих Россию. Пост об этом он опубликовал в своём Telegram-канале 7 июля.

Николай Басков Кадр из интервью на телевидении

«Сейчас мы переживаем уникальное время. Его можно использовать, чтобы дать дорогу молодым и талантливым артистам. Дайте шанс дирижерам, сценаристам, актерам, балетмейстерам, режиссерам и певцам проявить себя. Создайте им условия для развития и защищайте. Пусть, как и в других отраслях, делается ставка на все отечественное», — написал музыкант. Басков также отметил, что не понимает артистов, которые долгое время зарабатывали деньги в России, а после решили критиковать спецоперацию на Украине.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николай Басков стал лидером Российской музыкальной ассоциации. Целью организации станет поддержка молодых музыкантов в период «отмены» русской культуры.

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