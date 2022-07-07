Москва, 7 июля 2022, 17:36 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов станет заместителем министра образования Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 июля сообщается в официальном телеграм-канале конкурса.
О своем назначении Трофимов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Глава государства отметил, что выбор Олега достоин уважения», — сказано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ряд министерств в ДНР возглавят управленцы из России.
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