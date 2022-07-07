Москва, 7 июля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов станет заместителем министра образования Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 июля сообщается в официальном телеграм-канале конкурса.

Dnr-online.ru Флаг ДНР

О своем назначении Трофимов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Глава государства отметил, что выбор Олега достоин уважения», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд министерств в ДНР возглавят управленцы из России.