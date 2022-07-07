Москва, 7 июля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий дополнительные налоговые стимулы для организаций, занимающихся поддержкой организаций среднего профессионального образования, передает корреспондентИА REGNUM7 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправки предлагается внести в статью 286.1 Налогового кодекса «Инвестиционный налоговый вычет».

Законопроектом предлагается предоставить организациям право на применение инвестиционного налогового вычета в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества, включая денежные средства, безвозмездно переданного таким образовательным организациям.