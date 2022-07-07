Ростов-на-Дону, , 17:33 — REGNUM Андрей Буров переизбран на должность председателя избирательной комиссии Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Бурова, важно продолжать работать на тем, чтобы у избирателей не было сомнений в открытости и прозрачности выборов.

«В нашем составе есть представители разных политических сил. Как и прежде, остаюсь открытым для конструктивной критики и диалога со всеми участниками избирательного процесса», — отметил Буров.

Заместителем председателя избирательной комиссии Ростовской области избран Александр Энтин, секретарем комиссии — Светлана Драгомирова.

В 2023 году предстоят выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области, в 2024 году — выборы президента России, в 2025 году — донского губернатора.