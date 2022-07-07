Тегеран, , 17:33 — REGNUM Среди иностранцев, задержанных в Иране Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) по подозрению в шпионаже, — польский учёный, профессор университета имени Коперника Мачей Вальчак. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши.

«Принимаются консульские и дипломатические меры, чтобы наш гражданин как можно скорее вернулся в Польшу. Наши дальнейшие шаги мы также координируем с союзными государствами», — говорится в сообщении министерства, передаёт «Польское радио» .

Как сообщили в МИД, консульские службы находятся в постоянном контакте с задержанным и его семьёй, им оказывается необходимая юридическая помощь. Из соображений безопасности и уважения частной жизни польского гражданина, МИД не будет сообщать подробностей дела.

Как сообщалось ранее, КСИР задержал несколько иностранцев, в том числе британского дипломата Джайлса Уитакера в провинции Керман на юге страны, где проходили испытания авиационных ракет.

«Шпионы брали образцы земли в центральной пустыне Ирана, где проводились учения Революционной гвардии по эксплуатации авиационных ракет», — сообщило иранское телевидение, передаёт Reuters.

Как сообщалось, Уитакер, обладающий дипломатическим иммунитетом, после извинений был отпущен. Остальные трое находятся под стражей. Польский профессор находился в Иране в качестве туриста. Ещё один из задержанных был отмечен иранским телевидением как муж атташе по культуре посольства Австрии в Иране.

Как отмечает Reuters, в последние годы КСИР арестовал большое количество проживающих в Иране иностранцев и лиц с двойным гражданством по обвинениям в шпионаже и из соображений безопасности.