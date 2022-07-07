Бишкек, , 17:31 — REGNUM В поликлиниках столицы Киргизии начали внедрять пациентоориентированный подход «Управление случаем туберкулеза». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Киргизские врачи Минздрав Киргизии

Цель этого проекта — создать возможность для получения качественной медицинской помощи по месту жительства пациентами, у которых диагностировали туберкулёз.

«Теперь больные, которые не являются инфекционными и не заражают окружающих, смогут лечиться рядом с домом, в привычном для себя первичном медицинском учреждении», — поясняют в медицинском ведомстве.

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В поликлиниках для каждого пациента с туберкулёзом будет создана медицинская команда, куда войдут врач-фтизиатр и медработники семейной медицины.

Членам таких команд будут доплачивать 12 000 сомов (9 000 рублей) за каждый случай чувствительного туберкулёза и 24 000 сомов (18 000 рублей) за каждый случай лекарственно-устойчивого туберкулёза.

Эти деньги распределят между участвующими в лечении членами команды с учетом возложенных на них функций и объема трудовых затрат.

«Оплате подлежат только успешно пролеченные случаи туберкулеза, подтвержденные верификацией областных или городских консилиумов», — подчёркивают в Минздраве.

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