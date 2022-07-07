Рига, 7 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум.

Скорая помощь

В Латвии вступил в силу новый прейскурант платных услуг Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщил местный портал press. lv.

Ежедневно бригады «скорой» помощи выезжают в среднем на 1 000 вызовов, в качестве платной услуги в день происходит около десяти вызовов. Теперь за такую услугу будет взиматься 74,35 евро. Последний раз изменения в прейскурант платных услуг вносились в 2020 году.

Расценки платных услуг в основном относятся к учреждениям и предприятиям, которым в определенных ситуациях необходимо обращаться за помощью к ресурсам медицинской службы. Платные услуги, которые предоставляются NMPD, включают в себя, например, дежурство медиков на массовых мероприятиях — культурных, спортивных и других, медицинскую транспортировку, обучение инструкторов по оказанию первой помощи.

Кроме того, сотрудники «скорой помощи» могут выставить счет на оплату услуг за введение в заблуждение неотложных служб при вызове к больному, не нуждающемуся в такой экстренной помощи.

Подчеркивается, чтопрейскурант NMPD не распространяется на основную функцию услуги по оказанию населению экстренной медицинской помощи в критических для здоровья и жизни ситуациях. И в дальнейшем вызовы к пациентам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем и находящимся в опасности для жизни человека, останутсябесплатными.