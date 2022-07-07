Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник не смог в апелляционном суде отменить приговор под делу о приобретении растительного наркотика, за что он был признан виновным. Об этом сообщили 7 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Максим Резник (стоит) и его адвокат в суде. https://t.me/SPbGS

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Резника, который на момент возбуждения уголовного дела был действующим парламентарием, обвиняли по ч.1 ст. 228 УК РФ, за незаконное приобретение для личного употребления растительного наркотика. В суде обвиняемый вину не признал, просил вынести в отношении него оправдательный приговор.

20 апреля 2022 года Октябрьский районный суд Петербурга назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев в колонии-поселении. Однако суд учел, что во время следствия экс-депутат находился под домашним арестом, ввиду чего наказание было сочтено отбытым. С обвинительным решением суда Максим Резник не согласился и подал апелляционную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд.

«Резник и защитник доводы жалобы поддержали, просили приговор отменить, Резника оправдать. Прокурор полагал, что приговор является законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения», — рассказали в ОПС.

Выслушав стороны, горсуд решил оставить приговор районного суда без изменений.

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