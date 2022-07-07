Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник не смог в апелляционном суде отменить приговор под делу о приобретении растительного наркотика, за что он был признан виновным. Об этом сообщили 7 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

https://t.me/SPbGS Максим Резник (стоит) и его адвокат в суде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Резника, который на момент возбуждения уголовного дела был действующим парламентарием, обвиняли по ч.1 ст. 228 УК РФ, за незаконное приобретение для личного употребления растительного наркотика. В суде обвиняемый вину не признал, просил вынести в отношении него оправдательный приговор.

20 апреля 2022 года Октябрьский районный суд Петербурга назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев в колонии-поселении. Однако суд учел, что во время следствия экс-депутат находился под домашним арестом, ввиду чего наказание было сочтено отбытым. С обвинительным решением суда Максим Резник не согласился и подал апелляционную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд.

«Резник и защитник доводы жалобы поддержали, просили приговор отменить, Резника оправдать. Прокурор полагал, что приговор является законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения», — рассказали в ОПС.

Выслушав стороны, горсуд решил оставить приговор районного суда без изменений.