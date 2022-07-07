Лондон, , 17:30 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский «Тоттенхэм» согласовал с каталонской «Барселоной» аренду 27-летнего французского центрального защитника Клемана Лангле.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, на данный момент клубы обсуждают пункт о выкупе игрока в конце сезона. Трансферная стоимость Лангле, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Клеман Лангле принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился одной результативной передачей.

За «Барселону» Лангле выступает с 12 июля 2018 года после перехода из «Севильи» за 35,9 миллиона евро. Текущее соглашение француза с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.