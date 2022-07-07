Лондон, 7 июля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. На фоне новостей об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона британские СМИ напомнили, как в 2010 году политик с высока высказывался о своем предшественнике Гордоне Брауне, который также был вынужден подать в отставку.

Number 10 Борис Джонсон

Вот как в 2010 году Джонсон в газете The Telegraph комментировал уход Брауна:

«Все это невероятно. Когда я пишу эти строки, Гордон Браун все еще скрывается на Даунинг-стрит. Он похож на какого-нибудь нелегального поселенца в Синайской пустыне, привязывающего себя к батарее, или на Дэвида Брента, бродящего по Офису в том мучительном эпизоде, когда он отказывается признать, что его уволили. Разве нет кого-нибудь — личного секретаря королевы, или милого полицейского у дверей дома №10, — чья работа состоит в том, чтобы сказать ему, что игра окончена?»

Как отметили журналисты, ироничным является то, что, по видимому, теперь и самому Джонсону понадобился такой «личный секретарь королевы» или «милый полицейский».

Напомним, что после скандала с одним из британских функционеров в лондонском клубе и последовавшим за ним правительственным кризисом Джонсон согласился покинуть посты премьер-министра и лидера Консервативной партии. Он выступил с обращением, в котором сообщил, что сложит полномочия после того, как будут назначены новые руководители. При этом Джонсон пообещал, что после его ухода Великобритания продолжит поддерживать Украину.