Красногорск, , 17:29 — REGNUM Сев яровых культур завершён на территории Московской области. Об этом 7 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

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По состоянию на 1 июля 2022 года, на территории региона засеяно 245,3 тыс. гектар, что на 27,7 тыс. гектар больше, чем годом ранее. Посеяно 97,1 тыс. гектар кормовых культур, 88,2 тыс. гектар зерновых и зернобобовых и 38,8 тыс. гектар масличных культур. Также 8,2, тыс. гектар отведено под овощи, а 13,2 тыс. гектар — под картофель.

«По сравнению с 2021 годом для сева кормовых культур отведено на 18,9 тыс. гектар больше площадей, для сева зерновых и зернобобовых — на 7,2 тыс. гектар», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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