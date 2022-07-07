Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Известная актриса Хилари Суэнк снимется в остросюжетном триллере «Молоко матери». Об этом сообщил портал MovieWeb 7 июля.

Хилари Суэнк Кадр из интервью

Предстоящая картина расскажет о журналистке (Хилари Суэнк), которая попытается раскрыть убийство своего сына. Помимо Суэнк, в фильме также сыграют Джек Рейнор и Оливия Кук.

Напомним, режиссёром фильма «Молоко матери» выступит Майлз Джорис-Пейфарит («Страна грёз»). Дата выхода ленты в настоящий момент неизвестна.

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