Вашингтон, 7 июля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Известная актриса Хилари Суэнк снимется в остросюжетном триллере «Молоко матери». Об этом сообщил портал MovieWeb 7 июля.

Кадр из интервью Хилари Суэнк

Предстоящая картина расскажет о журналистке (Хилари Суэнк), которая попытается раскрыть убийство своего сына. Помимо Суэнк, в фильме также сыграют Джек Рейнор и Оливия Кук.

Напомним, режиссёром фильма «Молоко матери» выступит Майлз Джорис-Пейфарит («Страна грёз»). Дата выхода ленты в настоящий момент неизвестна.