Грозный, , 17:27 — REGNUM Грозненский «Ахмат» договорился с «Уфой» о трансфере 21-летнего центрфорварда молодежной сборной России U21 Гамида Агаларова. Об этом 7 июля сообщил телеканал «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Ахмат» Fc-zenit.ru

Ранее сообщалось, что «Ахмат» готов заплатить за Агаларова 6 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt также оценивает футболиста в 6 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с «Уфой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов принял участие в 33-х матчах за «Уфу» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Кубок России), в которых отметился двадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.