Грозный, 7 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» договорился с «Уфой» о трансфере 21-летнего центрфорварда молодежной сборной России U21 Гамида Агаларова. Об этом 7 июля сообщил телеканал «Матч ТВ».

Fc-zenit.ru Матч «Зенит» — «Ахмат»

Ранее сообщалось, что «Ахмат» готов заплатить за Агаларова 6 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt также оценивает футболиста в 6 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с «Уфой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов принял участие в 33-х матчах за «Уфу» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Кубок России), в которых отметился двадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.