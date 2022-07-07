Казань, 7 июля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Формирование нового состава Центральной избирательной комиссии обсуждали 7 июля депутаты Госсовета Татарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

ЦИК РТ

По словам председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, в сентябре 2022 года истекает срок полномочий Центризбиркома республики. Он напомнил, что ЦИК РТ формируется в составе 14 членов с правом решающего голоса, половина членов назначается Госсоветом, еще семь человек — главой республики.

«Формирование нового состава Центральной избирательной комиссии РТ осуществляется на основе предложений политических партий, представленных в Государственной Думе ФС РФ, Государственном Совете, других политических партий и общественных объединений, а также представительных органов муниципальных образований, ЦИК РТ предыдущего состава, ЦИК РФ», — уточнил Хабибуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии сформирован новый состав центральной избирательной комиссии в количестве 12 человек.

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