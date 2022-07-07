Саранск, 7 июля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 17 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 245 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Всего в регионе подтвердили 68 749 случаев заражения коронавирусом, из них 12 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы три пациента, накануне в больницы попали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 16 жителей республики.