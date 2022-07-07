Ноттингем, Великобритания, 7 июля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sabah Spor, «Ноттингем Форест» и «Фулхэм», которые будут выступать в Английской Премьер-лиге в следующем сезоне, претендуют на 25-летнего атакующего полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи.

ФК ЦСКА

В прошедшем сезоне Юсуф Языджи, выступая за московский ЦСКА, принял участие в десяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и получил две желтые карточки.

Текущее соглашение турецкого футболиста с «Лиллем» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Языджи в 17 миллионов евро.