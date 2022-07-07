Таллин, 7 июля, 2022, 17:23 — ИА Регнум.

Free Stock Photos Клещ

За последние десять лет численность клещей в Эстонии резко увеличилась, как и разнообразие переносимых ими заболеваний. Об этом говорится в пресс-сообщении Института развития здоровья страны.

Ссылаясь на свое исследование, представители института отметили, что в настоящий момент вероятность укуса клещом человека как на природе, так и на газоне возле дома или в городском парке примерно одинакова.

Анализ полученных в ходе исследования данных показал, что наибольшая вероятность столкнуться с неприятностью в виде клеща имеется у жителей уезда Тартумаа (юго-восток страны). При этом треть выявленных случаев относится к частным садам и газонам. Примерно столько же укусов клещей приходится на леса, поля и обочины дорог вместе взятые.

62% исследованных клещей имели в себе, по крайней мере, возбудителей одного заболевания. Численность зараженных клещей, опять-таки, выше всего была в Тартумаа (77%), ниже всего — на северо-востоке страны, в Ида-Вирумаа (39%).