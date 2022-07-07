Данков, Липецкая область, , 17:22 — REGNUM В Липецкой области бывшему мэру города Данкова Алексею Левину вынесен приговор за получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями, превышение полномочий и растрату. Об этом сообщила пресс-служба Чаплыгинского районного суда.

Суд

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных и административно- хозяйственных полномочий в органах власти, в государственных учреждениях, в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления, на пять лет.

Также Левин должен возместить бюджету Данкова материальный ущерб в размере 3 млн 557 тыс. 187 рублей 80 копеек. Приговор не вступил в законную силу.

Глава городской администрации два года заключал с аффилированной ему фирмой договоры на аренду городской спецтехники по заниженной плате, собирал с подчинённых премии и тратил их на собственные нужды, а также получил взятки от двух предпринимателей.

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