Йошкар-Ола, , 17:22 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 7 июля прививки от коронавируса сделали 421 643 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 403 078 жителей региона.

Напомним, в структуре привитых около 30,9% составляют граждане в возрасте старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 7 июля лечение получают 27 пациентов, из них у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех пациентов диагностирована пневмония.