Переславль-Залесский, Ярославская область, , 18:05 — REGNUM Два тура выборов главы администрации Переславля-Залесского Ярославской области закончились безрезультатно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание думы

Главу округа избирают депутаты Переславской городской думы. В первом туре участвовали три кандидата — исполняющий обязанности главы Александр Тарасенков, член городской Общественной палаты Рашид Талыбов и глава Нагорьевского сельского поселения Ирина Голякова. Для победы нужно было набрать 14 голосов. По итогам первого тура поддержку 12 депутатов получил Рашид Талыбов, семь человек проголосовали за Александра Тарасенкова.

Второй тур состоялся без участия Ирины Голяковой, однако и он не смог определить победителя. Талыбова поддержали 11 депутатов, Тарасенкова — 8. Новый конкурс по выборам главы округа будет назначен через 10 дней.

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