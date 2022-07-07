Йошкар-Ола, , 17:21 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 7 июля лечение получают 27 пациентов, из них у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

У всех пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 26 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного пациента оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) подключен один человек. Пять пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы четыре человека, выписаны семь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июля выздоровели с начала пандемии 43 562 жителей республики, за последние сутки выписан один человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 745 случаев заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки.