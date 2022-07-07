Ульяновск, , 17:21 — REGNUM В Ульяновске на ремонт и обновление системы водоотведения потратят почти 990 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

В пункте водоснабжения Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что 7 июля заявка области на получение федеральной поддержки одобрена на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Речь идёт об обновлении системы водоотведения (коллекторов) в Ульяновске.

Общая сумма капитального ремонта системы водоотведения Ульяновска составит 989 млн рублей, в том числе 791,4 млн рублей — заёмные средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». На эти деньги отремонтируют коллектор в правобережье протяжённостью 6,7 км, канализацию, а также систему водоотведения в Кротовке протяжённостью почти 12 км. Новые сети планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Власти со ссылкой на техническое обследование заявляют, что в Ульяновске протяжённость сетей водоотведения составляет около 727 км, они изношены на 70%.

Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин 6 июля отмечал, что по итогам гидравлических испытаний выявлено на 10% порывов меньше, чем было в 2021 году. По его словам, «первый год такая переломная динамика».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске регулярно происходят коммунальные аварии, одна из последних — 6 июля 2022 года: по улице Рябикова, 47 из-за порыва на сетях холодного водоснабжения вода подавалась на пониженном давлении в три жилых дома и торговые объекты.

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