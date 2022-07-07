София, , 17:20 — REGNUM Сотрудниками таможенного управления Болгарии в ходе спецоперации, проведенной в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе, изъяты денежные средства на общую сумму 310 тысяч евро. Об этом 7 июля сообщает софийская газета «Факты».

Евро

Денежные средства были обнаружены в воздухозаборнике грузового автомобиля, следовавшего из Нидерландов в Ирак через Болгарию и Турцию. Водитель транспортного средства, являющийся турецким гражданином, не смог объяснить происхождение партии валюты.

По факту произошедшего ведется следствие.