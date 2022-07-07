Краснодар, , 17:20 — REGNUM 24-летний экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Ильзат Ахметов бесплатно перешел в «Краснодар» на правах свободного агента. Соглашение футболиста с «быками» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

ФК «Краснодар»

В прошедшем сезоне Ильзат Ахметов, выступая за ЦСКА, принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами. Суммарно на поле футболиста провел 1001 минуту.

На данный момент трансферная стоимость Ильзата Ахметова, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро. Ранее воспитанник «Академии футбола имени Юрия Коноплева» выступал за казанский «Рубин», который бесплатно покинул летом 2018 года.