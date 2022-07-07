Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Собственник петербургского общественного пространства «Севкабель Порт» Сергей Панфиленко, управляющий партнер юридической фирмы «ССП-Консалт», в связи со сложной ситуацией на рынке коммерческой недвижимости продал свои активы соинвестору. Об этом сообщил 7 июля «Деловой Петербург».

«Севкабель Порт» Елена Молчанова © ИА REGNUM

Популярное креативное пространство на берегу Финского залива в Василеостровском районе Петербурга перестало интересовать Панфиленко. В результате падения спроса и снижения ставок, которые наблюдаются почти всё первое полугодие 2022 года, бизнесмен продал свои активы соинвестору ООО «УК «Политбюро». Сумму сделки стороны не разглашают.

«Практически все наши соинвесторы сочли за лучшее продать свои права и выйти из проекта. Мы же считаем, что кризис — это лучшее время для консолидации бизнеса в одних руках», — пояснил владелец УК «Политбюро» Сергей Ярмилко.

Напомним, «Севкабель Порт» — проект преобразования исторического «серого пояса» Гавани Петербурга в общественное культурно-деловое пространство. Креативное пространство было открыто для посетителей в сентябре 2018 года. Сейчас на объединенной площадке действуют более 300 резидентов, в том числе 30 кафе, баров и ресторанов.