Йошкар-Ола, 7 июля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 7 июля выздоровели с начала пандемии 43 562 жителей республики, за последние сутки выписан один человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Mzur.ru Вакцина от коронавируса

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 745 случаев заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали два пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 6 июля лечение получают 30 пациентов, из них у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом. У 29 пациентов диагностирована пневмония.