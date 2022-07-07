Таллин, , 17:19 — REGNUM

Патруль и бездомный Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Число бездомных в Эстонии оценивается в 1060 человек, свидетельствуют данные Департамента статистики страны.

К таким в стране относятся те, у кого нет ни личного, ни арендованного жилья, ни какого-либо другого постоянного жилья, отмечается в сообщении.

Среди бездомных 53% — русские, 38% — эстонцы и 9% - представители других национальностей. Среди всех бездомных 27% женщин. Средний возраст бездомных составляет 52 года: 53 года для мужчин и 50 лет для женщин.

«К сожалению, среди них есть и несовершеннолетние — почти 9%. Однако каждый пятый бездомный — человек пенсионного возраста», — добавила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.

Согласно результатам переписи населения, наибольшее количество бездомных по положению на 31 декабря 2021 года было в Харьюмаа (Таллин и пригороды) — 829 человек, в том числе 594 в самой столице.

На втором месте по количеству бездомных оказался Ида-Вируский уезд (северо-восток страны). Здесь насчитали 92 лиц без определенного места жительства, в том числе 62 в Нарве.

Бездомные есть во всех уездах Эстонии, за исключением острова Хийумаа.