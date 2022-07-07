Москва, 7 июля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий устранить правовые неопределенности при операциях по обработке драгоценных металлов и камней, передает корреспондентИА REGNUM7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом вводится понятие «отходы драгоценных камней», исключающее расширенное толкование и требование по определению классификационных характеристик отходов драгоценных камней. Как пояснили в правительстве, это позволит субъектам огранки драгоценных камней самостоятельно проводить аттестацию отходов драгоценных камней и создаст комфортные условия для бизнеса.

Также предусматривается разделение лицензируемой деятельности по приобретению у физлиц лома и отходов драгоценных металлов на скупку ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней и заготовку продукции, содержащей драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции.

Кроме того, законопроектом уточняются порядок распоряжения аффинированными драгоценными металлами и добытыми из недр драгоценными камнями и порядок пополнения госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней России.