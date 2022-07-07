Шри-Джаяварденепура-Котте, 7 июля 2022, 17:36 — REGNUM Толпы протестующих жителей Шри-Ланки в ярости начали убивать богатых сограждан на фоне отсутствия еды и бензина, сообщают 7 июля местные СМИ.
На видеозаписях с мест происшествия видно, как множество людей беспорядочно бегут по улицам и нападают на мужчину, сваливая его с ног. При этом никто из рядом проходящих людей не пытается помочь избиваемому человеку.
Отмечается, что более 200 человек уже погибли, а полиция начала использовать боевые патроны для подавления беспорядков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти должны проанализировать ситуацию, прежде чем принимать решение по поводу запросов Шри-Ланки о помощи с топливом и авиасообщением.
Читайте ранее в этом сюжете: Песков: топливный запрос Шри-Ланки требует анализа