Шри-Джаяварденепура-Котте, , 17:36 — REGNUM Толпы протестующих жителей Шри-Ланки в ярости начали убивать богатых сограждан на фоне отсутствия еды и бензина, сообщают 7 июля местные СМИ.

После террористического акта в христианской церкви. Шри-Ланка President.gov.lk

На видеозаписях с мест происшествия видно, как множество людей беспорядочно бегут по улицам и нападают на мужчину, сваливая его с ног. При этом никто из рядом проходящих людей не пытается помочь избиваемому человеку.

Отмечается, что более 200 человек уже погибли, а полиция начала использовать боевые патроны для подавления беспорядков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти должны проанализировать ситуацию, прежде чем принимать решение по поводу запросов Шри-Ланки о помощи с топливом и авиасообщением.

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