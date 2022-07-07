Москва, 7 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Наихудший сценарий, по которому может пойти развитие российской экономики, реализуется, если цены на энергоносители резко уйдут вниз в результате начала мирового финансового кризиса, а экономика РФ не успеет серьезно диверсифицироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал выводы Bloomberg, согласно которым экономика РФ избежала наихудшего сценария рецессии благодаря росту добычи и экспорта ископаемых.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Основной причиной, которая позволила РФ избежать рецессии, стала эффективная денежно-кредитная политика и рост цен на сырьевых рынках, а не рост добычи ресурсов, — сказал Перепелица. — Наихудший сценарий в России может быть реализован, если цены на энергоносители резко упадут в результате начала мирового финансового кризиса, а экономика России не успеет пройти достаточную диверсификацию. Вероятность данного сценария порядка 50%. Во многом это будет зависеть от мировой конъюнктуры цен на энергоносители, начала глобального экономического кризиса и успешности развития внутреннего рынка в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Bloomberg сообщил об ухудшении перспектив нефтяного рынка.