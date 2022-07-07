Москва, 7 июля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Международный валютный фонд понижает свои прогнозы по росту мировой экономики в 2023 году в первую очередь из-за перспектив торможения ведущих экономик мира и напряженной обстановки на международной арене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Значительное понижение прогнозов развития мировой экономики на 2023 год МВФ связывает в первую очередь с перспективами торможения ведущих экономик мира и напряженной обстановкой на международной арене, — сказала Воронкова. — Так, ключевые проблемы Китая — новый локдаун из-за вспышки очередного вируса, структурные сдвиги в экспорте и логистические трудности импортных поставок. Понижение темпов роста в США и ЕС обусловлено ужесточением их монетарной политики, направленной на нейтрализацию инфляции при сжатии спроса, который является стимулом экономического роста».

При этом она подчеркнула, что эффективность борьбы с инфляцией в Европе и США во многом будет зависеть от проводимой ими политики санкций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил о том, что главные причины торможения роста мировой экономики в 2023 году, — это неопределенность с энергетическим кризисом, продовольственные проблемы и инфляция.