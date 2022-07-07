Москва, 7 июля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на рациональное применение мер исправления и стимулирования правопослушного поведения осужденных за совершение особо тяжких преступлений, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Законопроектом предлагается сократить с двух третей до половины срок фактически отбытого наказания, после которого возможен перевод из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение для данной категории осужденных.

Законопроект подготовлен одновременно с проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 80 Уголовного кодекса Российской Федерации», предусматривающим корректировку сроков, после фактического отбытия которых для осужденных к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений возможна замена неотбытой части наказания принудительными работами.

В правительстве отмечают, что благодаря предлагаемым изменениям первоначально у осужденных за совершение особо тяжких преступлений будет возникать право на обращение в суд с ходатайством об изменении вида исправительного учреждения, а позднее будет наступать право на обращение в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО) от отбывания наказания либо ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Поэтапная смена исправительного учреждения будет способствовать более успешной подготовке осужденных за совершение особо тяжких преступлений к возвращению в общество после освобождения из мест лишения свободы, указали авторы.

Вместе с тем нормы не коснуться осужденных за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, либо с террористической деятельностью или организацией преступного сообщества (преступной организации) или участием в нем (в ней), а также с хищением, вымогательством и незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств или с дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, согласно которому изменение вида исправительного учреждения для них будет возможно по отбытии не менее двух третей срока наказания.

Согласно статистическим данным ФСИН России, за 2 месяца 2022 г. переведены из исправительных колоний строгого режима в колонии-поселения 744 осужденных за совершение особо тяжких преступлений (в 2021 г. — 4577 человек, в 2020 г. — 5351 человек).