Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону праздник Курбан-Байрам будут отмечать в течение пяти дней — с 8 по 12 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Мечеть в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Праздник правоверные мусульмане будут отмечать с вечера 8 июля. Праздничное богослужение состоится 9 июля в Соборной мечети Ростова-на-Дону на улице Фурмановской.

Для удобства верующих организовано достаточное количество общественного транспорта, следующего в район мечети. Сотрудники полиции усилят охрану общественного порядка.