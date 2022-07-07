Ростов-на-Дону, 7 июля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону праздник Курбан-Байрам будут отмечать в течение пяти дней — с 8 по 12 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть в Москве

Праздник правоверные мусульмане будут отмечать с вечера 8 июля. Праздничное богослужение состоится 9 июля в Соборной мечети Ростова-на-Дону на улице Фурмановской.

Для удобства верующих организовано достаточное количество общественного транспорта, следующего в район мечети. Сотрудники полиции усилят охрану общественного порядка.