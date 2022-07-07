Рига, , 17:16 — REGNUM

Флаг Латвии Seaserpent85

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс потребовал от Автотранспортной дирекции (АД) срочного решения проблемы с обеспечением регулярного сообщения общественного транспорта в центральной части страны.

Как сообщил латвийский портал bb. lv, накануне о невозможности исполнения своего договора сообщила транспортная фирма Liераjas autobusu parks, которая отменила большую часть рейсов в окрестностях Огре и Айзкраукле (35 и 87 км от Риги).

Предприятие заявило, что не может выполнить все предусмотренные рейсы из-за нехватки водителей автобусов. По данным издания, около 10 водителей не явились на работу после начала действия нового коллективного договора.

Министр потребовал от АД как можно быстрее обеспечить восстановление автобусного сообщения с городами центральной Латвии. В свою очередь, Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков уже потребовала у премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки министра сообщения и оценки работы руководства АД, так как жителям не обеспечены услуги общественного транспорта.