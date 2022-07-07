Москва, , 17:15 — REGNUM Массовый российский потребитель, скорее всего, не заменит идущее в РФ сокращение числа страховых компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Страхование Picserver.org

«Для массовых потребителей продолжающееся снижение количества страховых компаний чаще всего незаметно, — сказал Цыганов. — Связано это с превалированием ОСАГО, каско, страхования домов и квартир, которые реализуются всеми крупными страховщиками. Примерно такая же ситуация на рынке страхования жизни и ДМС, где предложение достаточно большое. Тем не менее с уходом небольших компаний может стать сложнее получить страховую выплату [в крупных фирмах] из-за более длительных процедур и возможных согласований с центральным офисом. Замедлится развитие новых и нетиповых страховых услуг».

Кроме того, как полагает Цыганов, ряд корпоративных клиентов, наладивших взаимодействие с определенными страховщиками, в случае их ухода с рынка могут не найти соответствующего предложения страховых продуктов и как минимум будут вынуждены налаживать новые контакты.

«Отчасти уход небольших страховых компаний с российского страхового рынка могут компенсировать общества взаимного страхования и страховые брокеры, но для этого требуется коррекция страхового законодательства, облегчающая их создание и деятельность», — добавил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, почему в 2022 году в России продолжит сокращаться количество страховщиков.

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