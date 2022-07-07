Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM 7 июля санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе 26-летнего бразильского центрального защитника Родригао из «Сочи». Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

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Соглашение Родригао с «сине-бело-голубыми» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 3,5 миллиона евро.

За «Сочи» центральный защитник выступал с 1 июля 2021 года после перехода из «Жил Висенте» на права свободного агента.

В прошедшем сезоне Родригао принял участие в 26-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Рубина» и «Локомотива» и получил четыре желтые и одну красную карточки.