Рига, 7 июля, 2022, 17:14 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Ситуация с поисками жилья для беженцев с Украины в столице Латвии в настоящее время зашла в тупик, признал заместитель мэра Риги Линда Озола.

«Все места заполнены, просто негде размещать новых беженцев», — сообщила она латвийскому порталу bb. lv.

Но на этом, по словам заместителя мэра, проблемы не заканчиваются — без крыши над головой могут остаться и те, кто прибыл уже раньше. С июля 2022 года у многих украинцев заканчивается установленный государством первоначальный 120-дневный период поддержки.

В Рижский центр поддержки беженцев уже обратились за помощью 143 человека, за неделю их будет уже почти 300. Более 30 человек просили продлить им выплату компенсаций, но, согласно закону, продление предусмотрено только для определенных групп, например, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями.

Всем беженцам, у которых еще продолжается 120-дневный период, с 1 июля также резко снижено временное пособие на жилье — вместо прежних 15 евро до 3,3 евро в сутки, то есть до 100 евро в месяц.

После заявления Рижской думы о том, что за такую сумму жилье в столице найти невозможно, достигнута временная договоренность сохранить прежнюю компенсацию для аренды жилья, но в то же время период поддержки будет сокращен до 60 дней.

Это решение еще должны утвердить правительство и парламент страны. Латвия приняла более 34 000 украинских беженцев.