Ярославль, 7 июля 2022, 17:26 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов побывал с инспекцией в детском саду №158, который ремонтируют по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Работы в детском саду почти закончены. В рамках ремонта здесь обновили пищеблок — уложили новую плитку и поменяли проводку. Сейчас рабочим осталось покрасить стены, установить светильники, новые двери и подвесной полоток. Помимо этого, в первом корпусе детского сада на улице Добрынина отремонтируют эвакуационный выход.