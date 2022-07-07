Ярославль, , 17:26 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов побывал с инспекцией в детском саду №158, который ремонтируют по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Илья Мотовилов в детском саду №158. city-yaroslavl.ru

«Объекты социальной сферы Ярославля уже не первый год принимают участие в губернаторском проекте. Сейчас мы продолжаем готовиться к новому учебному году и контролируем производство ремонтных работ на каждом объекте, для того чтобы уже 1 сентября всё было готово ко встрече детей», — рассказал Илья Мотовилов.

Работы в детском саду почти закончены. В рамках ремонта здесь обновили пищеблок — уложили новую плитку и поменяли проводку. Сейчас рабочим осталось покрасить стены, установить светильники, новые двери и подвесной полоток. Помимо этого, в первом корпусе детского сада на улице Добрынина отремонтируют эвакуационный выход.